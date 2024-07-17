Париж, 18 июля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует получить отказ от России от участия в мирных переговорах, обвинив Москву в их срыве. Об этом написала 16 июля французская газета Le Parisien со ссылкой на президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам эксперта, озвученное Зеленским приглашение России принять участие во втором «мирном саммите» направлено на демонстрацию того, что Киев якобы идёт навстречу Москве.

«Если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы доказать, что она не закрыта навсегда. Речь идёт не о «признании слабости», а о том, чтобы привлечь Россию к ответственности. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — пояснил Дюпюи.

Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго добавил, что Зеленский понимает неблагоприятно складывающуюся ситуацию для Киева, поэтому нужно менять позицию по переговорам. Эксперт отметил методичное продвижение российский войск вдоль всей линии фронта. Армия ВС России перемалывает ВСУ, занимая новые рубежи, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

15 июля глава киевского режима заявил, что представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию. Он отметил, что поручил подготовить проведение мероприятия к ноябрю.

Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине не был мирным, поэтому необходимо понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) 15 июля заявил, что Россия не будет участвовать в «мирных саммитах» на условиях, выставленных Украиной или её западными союзниками. Зеленский, несмотря на собственный запрет на переговоры, по сути, заявляет о готовности к диалогу по «мирному плану», но его тон неприемлемый, отметил лидер ЛДПР. Слуцкий усомнился в возможности вести переговоры с «просроченным» главарём украинского режима. При отмене выборов президента единственным легитимным институтом на Украине может выступать Верховная рада и её спикер, однако власть там узурпирована, подчеркнул депутат.