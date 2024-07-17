Москва, 18 июля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз вспомнил выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он говорил об агрессии НАТО в отношении многих стран.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО

«Владимир Путин напоминал НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил «Оборонительный союз», не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал Боуз в социальной сети X, опубликовав фрагмент речи российского лидера.

Президент России акцентировал, что с НАТО невозможно о чём-то договориться — альянс не выполняет соглашений.

Журналист подчеркнул, что Путин неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Запад не имеет права говорить о «злобной России», поскольку сам провоцирует её на оборонительные действия, заключил Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российской армией.

При этом польский президент подчеркнул, что необходимо действовать рационально и спокойно, как это делает Варшава. Польша, отметил он, увеличила расходы на оборону и намерена их поддерживать.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.