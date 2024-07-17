Вашингтон, 18 июля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Россия и США на уровне политологов вели неформальные контакты по урегулированию конфликта на Украине, заявил 17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Я вам скажу доверительно: у нас были неафишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», — рассказал журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, российские эксперты поинтересовались у коллег из США, будут ли отменены законы о запрете русского языка на Украине при урегулировании конфликта. В ответ американские политологи заявили, что Вашингтон не вмешивается во внутренние дела Украины, власти страны якобы самостоятельно примут решение.

Как передавало ИА Регнум, также 17 июля Сергей Лавров подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Москва при этом будет настаивать на включении в любой возможный договор «предохранителей» от двойного толкования и тщательно следить за формулировками и гарантиями, добавил министр. Глава МИД РФ напомнил, что президент Владимир Путин не раз говорил о готовности России обсуждать проблемы безопасности в Европе и отмечал, что это должно происходить не в ущерб чьим-то интересам безопасности, а в контексте общей договорённости.

Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине, однако киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Эти условия 14 июня обозначил Владимир Путин.