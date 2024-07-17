Москва, 17 июля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора 17 июля с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом обсудил ряд важных тем, в том числе энергетическое сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Отмечается, что стороны высоко оценили уровень дружественных отношений России и Саудовской Аравии, договорились и в дальнейшем поддерживать контакты на различных уровнях.

В ходе разговора обсуждалось энергетическое, политическое, торгово-экономическое сотрудничество, в том числе координация в рамках ОПЕК+.

«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, мировой спрос на нефть продолжит расти, заявил 8 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он озвучил прогноз ОПЕК+, согласно которому первичный спрос на нефть вырастет почти на 20%, до 116 млн баррелей в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе, отметил Сечин.

Вторая после швейцарского саммита конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии, предположили «Известия». По информации источника, конкретных решений о дате и формате проведения конференции по Украине пока нет, Саудовская Аравия является лишь одним из возможных вариантов.