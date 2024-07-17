Киев, 17 июля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В Киеве вечером 17 июля объявили воздушную тревогу.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева, а также Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила два полевых склада боеприпасов ВСУ. Её подразделения за сутки поразили три бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), лишив их нескольких единиц техники.

Подразделения Западной группировки ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили формирования девяти бригад противника. Группировка «Север» за тот же период отразила пять атак и нанесла поражение трём бригадам ВСУ.