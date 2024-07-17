Москва, 17 июля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Украинский актёр театра и кино Игорь Щербак умер на 69-м году жизни. О смерти коллеги сообщили в Киевском академическом Молодом театре.

Кадр из видео Игорь Щербак

«Ушёл в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив выражает искренние соболезнования семье актёра», — говорится в некрологе.

Щербак родом из Киева, окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Работал в Киевском театре оперетты, позже устроился в Молодой театр.

Зрители помнят актёра по ролям в сериалах и фильмах «Нюхач», «Возвращение Мухтара», «Скорая помощь», «Брат за брата» и других. Также Игорь Щербак занимался дубляжом и озвучкой.