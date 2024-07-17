Вашингтон, 17 июля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН попытались прервать приглашённые Израилем клакеры. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры всемирной организации.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«После завершения выступления постпреда Израиля при ООН в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на галёрке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить. Покушение на Дональда Трампа ещё свежо в памяти, поэтому находившиеся в зале люди вздрогнули от внезапных резких звуков… Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат добавила, что акцию организовали специально приглашённые постпредством Израиля клакеры. В Секретариате ООН назвали дебоширов «гостями израильской делегации». В итоги присутствующие так и не поняли суть перфоманса, поскольку кто-то услышал крики в поддержку Палестины, другие — об освобождении израильских заложников.

По словам Захаровой, поведение делегации еврейского государства в ООН у многих давно вызывает вопросы, представители Израиля регулярно превращают дипломатическую работу в балаган.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля три активистки попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Как только российский министр начал выступление, женщины встали со своих мест и начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охрана быстро среагировала и вывела нарушительниц из зала. Им не удалось прервать речь Лаврова, он продолжил своё выступление.

Делегация во главе с Сергеем Лавровым ночью 16 июля прибыла в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.