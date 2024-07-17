Москва, 17 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными условиями, которые ожидаются 18 и19 июля. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с, — отметил заместитель мэра. — Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков». Он обратился к горожанам с просьбой не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — подчеркнул Пётр Бирюков.