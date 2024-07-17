Москва, 17 июля, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Второй планируемый «мирный саммит» по ситуации на Украине содержит подходы, которые неприемлемы для России и многих других стран, искренне заинтересованных в урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июля на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Говоря о том, чем же там будут заниматься, все так или иначе формулировали односторонние, абсолютно неприемлемые для нас и для многих других — искренне заинтересованных в мире государств подходы», — объяснил российский министр.

Лавров также добавил, что и второй саммит, будет продолжением и прошлогодней встречи, получившей название «копенгагенский формат», и других подобных, безрезультативных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, заявил 17 июля Сергей Лавров. При этом Москва будет настаивать на включении в любой возможный договор «предохранителей» от двойного толкования и тщательно следить за формулировками и гарантиями, подчеркнул министр.

4 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также он исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.