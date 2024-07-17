Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты Америки ведут эпизодические телефонные разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

«Есть эпизодические разговоры: по телефону, вот глава ЦРУ Бернс встречался с директором СВР в прошлом году на нейтральной территории. Есть некоторые телефонные разговоры на разных уровнях, но ничего существенного там мы не наблюдаем», — сказал министр иностранных дел России.

В ответ на вопрос по поводу развития отношений Москвы и Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на выборах Лавров заявил, что российская сторона не вмешивается в ход американской предвыборной кампании. Он также добавил, что РФ не вмешивается во внутренние дела и других государств.

При этом глава МИД России подчеркнул, что при Трампе экономических и дипломатических санкций против РФ стало больше.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня снова заявил о готовности России к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.