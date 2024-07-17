Москва, 17 июля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес решение об аресте полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова, обвиняемого в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия. Об этом 17 июля сообщила в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Владимир Новгородов

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новгородова Владимира Васильевича», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2004 году Новгородов умышленно в составе организованной группы по найму с целью убийства трёх человек общеопасным способом осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства в Одинцовском районе Московской области. Кроме того, он хранил у себя дома взрывчатые вещества и устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Суд отправил Новгородова в СИЗО сроком на 2 месяца, до 16 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года задержали действующих и бывших силовиков по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминировали более 30 преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Большинство задержанных служили в СОБР ГУБОП МВД в начале 2000-х годов, когда происходили убийства и нападения, и уже уволились. Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах, уточнили в МВД России.