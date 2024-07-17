Москва, 17 июля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России локализовали пожар на Пресненском Валу в Москве на площади 700 кв. м., сообщила 17 июля пресс-служба Министерства.

Александр Щербак/ТАСС

Пострадавших в результате возгорания нет.

Для ликвидации пожара были развёрнуты четыре боевых участка. Пожарные подавали водяные стволы по всему периметру здания.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 июля МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. На месте работали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет.

Людей в административном здании не было, горело чердачное помещение, отмечалось в сообщении. Для ликвидации всех очагов возгорания была вскрыта кровля здания.

В экстренных службах города сообщали, что в центре Москвы загорелось здание Центра цифровизации образования. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Информации по пострадавшим не поступало.