Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Россия и Китай продолжат работать над созданием системы евразийской безопасности, двери для стран Запада также открыты, заявил 17 июля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы с Китайской Народной Республикой и с другими нашими партнёрами выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учёте», — сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что для реализации такой модели безопасности потребуется немало времени. При этом данная модель будет открыта для всех стран Евразийского континента, в том числе и для тех, кто находится в западной части Евразии, отметил он.

«Если и когда эти страны поймут, что натоцентричные блоки ведут их не в том направлении», — добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в июне на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. Будущая архитектура безопасности открыта для всех стран, включая страны Европы и НАТО, сказал глава государства.

Лавров ранее напомнил, что Путин в послании Федеральному собранию в феврале назвал напрашивающейся задачу формирования евразийской безопасности. В этой связи Россия и Китай договорились начать соответствующий диалог, сказал министр.