Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Россия готова работать с любым президентом Соединённых Штатов Америки, которого выберет американский народ и который будет готов к уважительному диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Graeme Sloan — Pool via CNP/Global Look Press

«Ещё раз хочу сказать. Мы будем работать, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберёт американский народ и который, лидер, будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу», — сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Глава российского МИД напомнил, что в период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, Россия и США выстраивали диалог, несмотря на санкции, вводившиеся американской администрацией.

«При Трампе санкций стало больше, и экономических, и дипломатических. Но в тот период шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровне», — подчеркнул Лавров.

Ранее ИА Регнум передавало, что во время национального съезда 15 июля Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. При голосовании членов фракции он получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается выражение Трампом официального согласия на выдвижение своей кандидатуры.