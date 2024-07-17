Донецк, 17 июля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Во время заседания федерального штаба партии «Единая Россия» были затронуты вопросы, касающиеся хода работ по программам капремонта и строительства учебных заведений, а также готовности школ и детсадов к новому учебному году.

ER.ru «Единая Россия» рассказала о промежуточных итогах программы капремонта школ в ДНР

Напомним, партия реализует данные программы при участии Минпросвещения по поручению главы государства Владимира Путина. Заседание провели временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодняшний день построено 1236 новых школ и 1680 детских садов. Также он отметил, что в этом году планируется возвести еще 364 школы на 300 тыс. новых мест. Об этом пишет mkset.ru.

Согласно действующей программе капитального ремонта, работы уже выполнены в 4122 школах. В частности, благодаря финансированию из федерального бюджета в текущем году запланирован ремонт 1057 школ, из них в 534 школах окончание работ планируется в 2025 году. Якушев также подчеркнул активную поддержку программы в новых регионах РФ.

Он указал на то, что договоры по 25 объектам капитального строительства еще не оформлены, а также на наличие долгов по капитальному ремонту в некоторых школах. Для устранения этих проблем он призвал руководителей регионов и координаторов партийного проекта «Новая школа» уделить особое внимание этим вопросам, чтобы к началу учебного года все дети смогли насладиться праздником.

ER.ru «Единая Россия» рассказала о промежуточных итогах программы капремонта школ в ДНР

Также было отмечено, что каждый объект капитального ремонта находится под контролем депутатов от «Единой России» всех уровней и членов Совета Федерации, несущих ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов подчеркнул эффективность системы депутатского контроля и возможность его применения при реализации новых национальных проектов.

Министр добавил, что национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья» находятся в высокой степени готовности, и предложил продолжить реализацию программ капитального ремонта и строительства новых образовательных учреждений в таком же темпе.

Он также сообщил, что ведомство уже начало отбор заявок на новый цикл капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, учитывая результаты президентской программы. К регионам, где объекты не будут завершены в срок, могут быть применены штрафные санкции.

ER.ru «Единая Россия» рассказала о промежуточных итогах программы капремонта школ в ДНР

В рамках мероприятия была запущена ежегодная акция «Собери ребенка в школу», направленная на оказание адресной помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В 2023 году данная помощь была оказана почти 220 тыс. детей, включая более 60 тыс. из Донбасса и Новороссии.

Сайт ER.RU сообщает, что в нынешнем году особое внимание будет уделено семьям в новых субъектах России и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных принадлежностей планируется организовать во всех приемных председателя «Единой России» и штабах общественной поддержки.

«В Донецкой Народной Республике продолжаются капитальные и текущие ремонты школ по народной программе партии «Единая Россия». В десятках школ в муниципалитетах ДНР проводится масштабная работа по подготовке к началу нового учебного года: строители меняют кровлю, утепляют стены, устраивают лестницы, благоустраивают пришкольные территории. Также производится замена систем тепловодоснабжения и водоотведения, оконных блоков. Благодаря «Единой России» и поддержке шефов-регионов наши школы кардинально меняют свой облик. В них действительно хочется учиться. Аналогичная ситуация и с капремонтами детских садов. Без преувеличения можно сказать, что детские сады в ДНР становятся местом сказки. Наша партия делает всё для того, чтобы у детей было счастливое детство», — сказала председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» в Донецкой Народной Республике Татьяна Бубнова.