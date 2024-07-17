Красногорск, 17 июля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате, сообщил 17 июля Следственный комитет.

Кадр из видео Алексей Артюхин

Сумма растраты предположительно составила около 221,5 млн рублей, сказано в сообщении в Telegram-канале управления СК по региону.

«По данным следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений», — отметила пресс-служба СК.

По месту работы подозреваемого проведен обыск, также сотрудники СК осмотрели транспортные средства Артюхина. С задержанным работают следователи.

Артюхин был главой Шатуры с 2020-го по июль 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину. Их подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников и с её помощью присвоили более 18 млн рублей. Суд арестовал Фёдорова на два месяца.