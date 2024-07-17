Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, заявил 17 июля на пресс-конференции в ООН глава МИД России Сергей Лавров.

Максим Гучек/РИА Новости

При этом Москва будет настаивать на включении в любой возможный договор «предохранителей» от двойного толкования и тщательно следить за формулировками и гарантиями, подчеркнул министр.

«Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами… Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва готова обсуждать проблемы безопасности в Европе и отмечал, что это должно происходить не в ущерб чьим-то интересам безопасности, а в контексте общей договорённости, напомнил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также президент исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.