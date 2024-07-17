Мелитополь, 17 июля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Работы по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, а также подготовка школ и детсадов к новому учебному году стали предметом обсуждения на заседании федерального штаба «Единой России».

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Запорожской области

В соответствии с поручением Владимира Путина партия обеспечивает реализацию программ в сотрудничестве с Минпросвещения. Заседание проводили врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев и глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает mkset.

Владимир Якушев рассказал, что на сегодня возведены уже 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 364 новых школ на 300 тысяч мест. По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году планируется провести ремонт 1057 школ, из них 534 школ с окончанием работ в 2025 году. Якушев также рассказал об активной реализации программы в новых регионах.

Владимир Якушев обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключались, а долги по капремонту сохраняются за четырьмя регионами: четыре школы в Курганской области, по одной в Иркутской и Томской областях и Карачаево-Черкесии. Риски по строительству новых школ зафиксированы в 56 субъектах РФ. В связи с этим врио секретаря генсовета партии обратился к руководству регионов и координаторам партийного проекта «Новая школа» всерьез заняться этим вопросом, чтобы в сентябре обеспечить всем детям полноценный праздник.

За каждым объектом капитального ремонта школ закрепили депутатов от «Единой России» всех уровней и сенаторов, на которых лежит персональная ответственность за качество и сроки выполнения работ. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что эффективность подобной системы контроля доказана и теперь ее можно применять при реализации новых национальных проектов.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Запорожской области

Министр также рассказал, что высокой степени готовности достигли национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», и предложил продолжить осуществлять программы капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений в том же темпе.

Минпросвещения приступило к отбору заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей с учетом результатов президентской программы. Для регионов с незавершёнными объектами предусмотрены штрафные санкции.

В рамках заседания федерального штаба также запустили традиционную акцию «Собери ребенка в школу». «Единая Россия» предоставляет адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году поддержку направили для почти 220 тысяч детей, из них более 60 тысяч — из Донбасса и Новороссии.

В этом году особое внимание также получат семьи в новых регионах и семьи участников СВО. Пункты сбора школьных рюкзаков будут работать на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, сообщается на сайте партии ER.RU.

«За 2024 год всего будет капитально отремонтировано 6 школ. Контроль за ремонтными работами проводят не только депутаты и партийные деятели, но и педагоги, общественники, родители. Мы стремимся, чтобы всё было прозрачно, честно и удобно для тех, кто непосредственно связан с образовательным процессом. Акция «Собери ребенка в школу» пройдёт для детей из семей участников СВО, многодетных семей и тех, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Более сотни детей получат новую школьную форму и канцелярские принадлежности. В акции примут участие депутаты различных уровней, сторонники партии и представители партпроектов «Женское движение «Единой России» и «Крепкая семья». Акция на территории Запорожской области проходит не первый год, эту добрую традицию мы продолжим, так как наш край всегда славился своим сплочённым сообществом. Вместе мы объединимся, чтобы обеспечить достойное будущее для наших детей», — прокомментировала Ангелина Ярчук, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Запорожской области, региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа».