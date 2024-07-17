Москва, 17 июля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. На площадке Президентской академии 17 июля состоялся семинар-совещание, где обсудили подготовку специалистов в сфере проектирования информационно-политического пространства.

Пресс-служба РАНХиГС

«Запрос на кадры в сфере медиатехнологий и стратегических коммуникаций — очевиден, и я уверена, что Президентская академия сможет на него ответить, подготовив специалистов, которые усилят позиции нашей страны», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Пресс-служба РАНХиГС Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова

Мероприятие прошло в рамках нового образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» ИОН РАНХиГС. Семинар был направлен на объединение усилий ключевых участников отрасли по подготовке специалистов. Его цель заключается в создании единых образовательных программ и стандартов, а также разработке программы подготовки управленцев в сфере стратегических коммуникаций в ведущих университетах России.

Особое внимание на мероприятии было уделено вопросу создания Совета по профессиональным квалификациям в коммуникационной индустрии.

«Наша главная задача — подготовить «смысловой десант», социальных инженеров, специалистов, которые смогут дать эффективный ответ на вызовы сегодняшнего дня», — отметила академический директор проекта, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

Пресс-служба РАНХиГС Академический директор проекта, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова

Участниками встречи стали представители органов государственной власти, высших учебных заведений, консалтинговых структур, аналитических центров, общественного сектора, а также СМИ и новых медиа, которые станут партнёрами образовательных программ в рамках проекта.

Образовательный проект «Управление стратегическими коммуникациями» реализуется на базе Института общественных наук Президентской академии. С сентября 2024 года будут запущены программы высшего образования: бакалавриат «Информационные и когнитивные технологии в политическом процессе» и магистратура «Информационно-психологические технологии и противостояние интервенциям в политическом процессе».

Пресс-служба РАНХиГС

Пресс-служба РАНХиГС