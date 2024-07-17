Херсон, 17 июля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. На заседании федерального штаба «Единой России» обсудили выполнение программ по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений, которые реализуются совместно с Минпросвещения. Заседание вели глава министерства Сергей Кравцов и врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Херсонской области

Якушев проинформировал, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 364 новые школы на триста тысяч учебных мест. За счет федеральных средств в этом году капитальный ремонт запланирован в 1057 школах, в 534 из них ремонтные работы закончатся в следующем году. Всего в рамках программы уже построены 1236 новых школ и 1680 детских садов, по программе капремонта отремонтировано 4122 школы. Об этом пишет mkset.

Врио секретаря генсовета партии отметил, что программа капремонта находится на особом контроле партии и каждый объект курируют депутаты от «Единой России» и сенаторы, которые будут персонально отвечать за выполнение работ. Также координаторы проекта «Новая школа» и главы регионов получили задание минимизировать риски по строительству новых образовательных учреждений.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Херсонской области

Глава Минпросвещения рассказал, что национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья» находятся в высокой степени готовности, а реализация программ по капитальному ремонту и строительству школ продолжится в том же темпе. Уже начат отбор учебных заведений на следующий цикл капитального ремонта. Те регионы, в которых останутся незавершенные объекты, ждут штрафные санкции.

Также на федеральном штабе стартовала ставшая уже традиционной акция «Собери ребенка в школу». В рамках данного проекта партия «Единая Россия» помогает детям из малообеспеченных семей в подготовке к началу учебного года. Отмечается, что особое внимание в текущем году будет уделено поддержке семей из новых регионов и семей участников спецоперации. Пункты сбора школьных рюкзаков будут базироваться в приемных председателя партии и в штабах общественной поддержки, пишет сайт партии ER.RU.

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Херсонской области

«В Херсонской области в программе капремонта школ и детских садов сейчас находится пять объектов на сумму порядка 750 миллионов рублей. При планировании ремонтных работ в каждой школе привлекаем учащихся, учителей и родительские сообщества к обсуждению дизайнерских решений и для создания новых образовательных пространств», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области сенатор РФ Игорь Кастюкевич.

А, чтобы помочь ребятам собраться в школу, партия «Единая Россия» проведет акцию «Собери ребенка в школу».

ER.ru Реализация программы капремонта школ, строительства в Херсонской области

«Планируем приобрести не менее 500 рюкзаков и наборов первоклассника, чтобы передать их нуждающимся семьям. Нужно помочь собрать в школу максимальное количество мальчиков и девочек Херсонской области, чтобы у них было все необходимое к школе и они захотели поскорее приступить к учебе», — добавил он.