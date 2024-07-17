Москва, 17 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу в Москве составляет около 700 кв. м., сообщила 17 июля пресс-служба МЧС.

Для тушения пожара развёрнуты четыре боевых участка, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно, площадь составляет 700 квадратных метров. Водяные стволы поданы по всему периметру здания», — сообщило МЧС.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. К месту возгорания следует вертолёт Ка-32.

Также к ликвидации пожара привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, отмечалось в сообщении. Людей в административном здании нет, горит чердачное помещение, проинформировало ведомство.

Ранее в экстренных службах города сообщили, что в центре Москвы загорелось здание Центра цифровизации образования. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Информации по пострадавшим не поступало.