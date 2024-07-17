Москва, 17 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов её руководителей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — говорится в публикации.

По данным ФТС, суть мошеннической схемы заключается в том, что «руководитель» обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.

Затем с работником таможни связывается «Иван Иванович» и пытается убедить сотрудников в важности их содействия. В процессе разговора мошенник стремится получить личные данные должностных лиц, либо старается завладеть их денежными средствами при помощи психологического давления.

Федеральная таможенная служба России в таких случаях просит связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.

Ранее в ФСБ раскрыли мошенническую схему по воровству личных данных россиян. Аферисты начали пытаться получать сведения о врачах и учителях столицы через подмену телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях.

Ещё одна мошенническая схема заключается в навязчивом предложении заключить «договор на использование номера телефона». Злоумышленники во время звонка представляются сотрудниками сотовых компаний и объявляют, что у собеседника якобы заканчивается пользовательское соглашение, которое необходимо продлить, после чего стараются обманом получить код, оправляемый через СМС. Если его вводят в форму по отправленной мошенниками ссылке, они получают доступ к банковской карте и аккаунту на сервисе «Госуслуги».