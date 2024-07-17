Луганск, 17 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. На федеральном штабе партии «Единая Россия» обсудили текущие успехи в выполнении президентских программ по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов. В обсуждении участвовали временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев и министр просвещения Сергей Кравцов.

ER.ru Реализация программы капремонта школ в ЛНР

Владимир Якушев сообщил, что было возведено 1236 новых школ и 1680 детских садов. На 2024 год запланировано завершение строительства еще 364 школ, которые смогут принять 300 тысяч учеников. Программа капитального ремонта позволила обновить 4122 школы, а в этом году планируется начать ремонт еще в 1057 школах, из которых 534 должны быть готовы в следующем году. Якушев также отметил, что программа активно внедряется в новых регионах. Об этом пишет mkset.

Он подчеркнул, что по 25 школам контракты ещё не заключены, а долги по капремонту имеются у четырех регионов. В 56 субъектах РФ наблюдаются проблемы со строительством новых школ. Якушев призвал губернаторов и координаторов проекта «Новая школа» оперативно решить эти вопросы, чтобы к сентябрю дети могли пойти в обновленные школы. Для регионов с незавершенными объектами предусмотрены штрафные санкции.

ER.ru Реализация программы капремонта школ в ЛНР

За каждым объектом капитального ремонта закреплены депутаты и сенаторы от ЕР, которые несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля уже доказала свою эффективность, и предложил использовать её для новых национальных проектов. Министр сообщил, что нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» находятся в высокой степени готовности, и предложил продолжать реализацию программ капремонта и строительства в том же темпе.

Минпросвещения России начало прием заявок на следующий цикл капитального ремонта школ, детских садов и колледжей. В ходе заседания также стартовала акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой «Единая Россия» оказывает помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году помощь получили почти 220 тысяч детей, включая более 60 тысяч из Донбасса и Новороссии.

ER.ru Реализация программы капремонта школ в ЛНР

В 2024 году особое внимание будет уделено семьям из новых регионов и семьям участников спецоперации. Пункты сбора школьных рюкзаков будут организованы на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, сообщается на сайте партии ER.RU.

«В 2024 году по федеральной программе модернизации школьных систем образования, а также в рамках народной программы «Единой России» на территории Луганской народной республики капитально ремонтируют 6 учебных учреждений. Контроль за выполнением работ осуществляется на постоянной основе штабом общественного и депутатского контроля», — сказал региональный координатор партпроекта «Новая школа» в ЛНР Олег Коваль.

Чтобы помочь ребятам подготовиться к школе, «Единая Россия» запускает акцию «Собери ребенка в школу». Участие в акции смогут принять все желающие.

ER.ru Реализация программы капремонта школ в ЛНР

«В прошлом году школьные наборы получили более 9 тысяч ребят по всей республике. Пункты сбора будут открыты во всех муниципалитетах республики, а в Луганске единый пункт будет открыт в Луганском реготделениипартии «Единая Россия», — добавил он.