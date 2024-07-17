Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Новые геополитические эксперименты Запада усугубляют ситуацию на Ближнего Востока и в Северной Африки, заявил 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

LYNN BO BO/ЕРА/ТАСС

По его словам, мандатно-колониальное прошлое Ближнего Востока и Северной Африки остаётся тяжёлым наследием для стран региона.

«Соглашения Сайкс-Пико, «декларация Бальфура» и так называемая Белая книга заложили мины замедленного действия, продолжающие взрываться и по сей день. Ситуацию усугубляют новые геополитические эксперименты Запада», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что страны региона должны сами, без вмешательства извне определять свой путь к укреплению суверенитета и независимости, социально-экономическому развитию на благо своих народов. Это, по словам главы МИД России, позволит раскрепостить историческое, цивилизационное, религиозное, культурное значение Ближнего Востока и Северной Африки в интересах мира и стабильности.

Ранее сообщалось, что выступление Сергея Лаврова на заседании СБ ООН попытались прервать три активиста. Как только российский министр начал выступление, женщины встали со своих мест и начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охрана ООН быстро среагировала и вывела нарушителей из зала. Отмечается, что им не удалось прервать речь Лаврова, он продолжил выступление.

Как передавало ИА Регнум, делегация во главе с министром иностранных дел прибыла в в Нью-Йорк ночью 16 июля для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.