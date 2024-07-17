Москва, 17 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Продюсер и хореограф Илья Авербух поддержал решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Pavel Kashaev/Global Look Press Илья Авербух

В сложившихся обстоятельствах подобные общедоступные трансляции были бы неуместны, сказал он в разговоре с изданием Sport24.

«Если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдёт возможность. Лично мне в отсутствие наших спортсменов Олимпийские игры не интересны. В сложившейся ситуации правильно не показывать Олимпиаду на общедоступном телевидении», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что транслировать Олимпиаду в Париже отказались все ведущие российские телеканалы, а также онлайн-кинотеатры.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

Решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества, отметил ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбеподдержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады и заявила, что не намерена следить за выступлениями российских спортсменов, которые будут участвовать в играх в «нейтральном статусе». В то же время заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала отказ от трансляции ОИ, отметив, что таким образом будут «наказаны» потенциальные зрители.