Штутгарт, Германия, 17 июля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В Германии суд приговорил россиянина к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций, сообщает новостное агентство DPA.

Sergey Petrov/Global Look Press

«Высший земельный суд Штутгарта приговорил бывшего бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию», — говорится в публикации.

По материалам дела, 59-летний директор двух компаний в период с января 2020 года по май 2023 года поставил в общей сложности 120 тыс. компонентов компаниям в России «в обход санкций ЕС». Отмечается, что обвиняемому помогала его супруга, которая приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно. У обоих осуждённых два гражданства — РФ и ФРГ, уточняется в публикации.

Утверждается, что за три года бизнесмен продал 26 электронных компонентов в российскую компанию, которая якобы производит военную технику. Общая стоимость поставленного оборудования составила 715 тысяч евро, пишет СМИ.

Ранее ИА Регнум передавало, что постоянные представители стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничительных мер, «закрывая возможности их обхода».

Президент Владимир Путин отмечал, что РФ удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. По мнению российского лидера, западные санкции сыграли положительную роль для развития России.