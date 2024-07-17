Москва, 17 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс — человек более системный, чем кажется на первый взгляд, и это делает его опасным для европейских политиков. Такое мнение 17 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, комментируя обеспокоенность европейских политиков тем, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Евстафьев отметил, что Вэнс не такой простой, каким хочет казаться. Его образ целенаправленно создавали много лет. Он является правоконсервативным аналогом бывшего президента США Барака Обамы.

Американист считает, что Вэнс гораздо более системный человек, чем может показаться, и в этом его опасность для европейских политиков. Он доводит до предела все идеи Трампа, у него есть возможность сказать гораздо больше, чем у Трампа. Вэнс более радикален в отношении Китая, мигрантов и контроля американской помощи Украине. Он может пойти гораздо дальше, чем мог бы пойти Трамп в реализации своих стремлений. Трамп выбрал Вэнса не случайно, добавил эксперт.

Он пояснил, что если президент уйдёт со своего поста, вице-президент становится президентом. Такие прецеденты не раз были в США. И если представить, что Трамп победит на выборах, но после покинет должность, то президентом станет Вэнс, который ведёт себя как человек, которому нечего терять.

«Трамп и Вэнс ведут США в одном направлении — «единственная Америка». Поэтому все действия, которые в период Обамы и президента США Джо Байдена воспринимались как естественные и должные (например, обеспечение безопасности европейских союзников, политического представительства США в Европе, обеспечение безопасности некоторых союзников в Азии), теперь будут переведены на коммерческую основу. Это означает не просто изменение внешней политики. Это означает крах всех элитных кланов в американской администрации, которые кормились многие годы вокруг евроатлантизма и попыток его расширения в Азию. Для Украины это также опасная история. Хотя Трамп не прекратит помощь киевскому режиму, но будет ревизия всей помощи Киеву. И этим, скорее всего, будет заниматься Вэнс», — отметил американист

В свою очередь политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что текущая ситуация в США уникальна. Любой вице-президент в США имеет все шансы стать президентом уже в ходе срока правления победившего кандидата, и у Вэнса они тоже есть.

Он также напомнил, что ни Трамп, ни Байден не смогут баллотироваться ещё раз по конституции.

«А значит у вице-президента есть всегда особая привилегия — он может баллотироваться. Заявление Вэнса по Украине и миграции, а также о необходимости Европе самой платить за свою безопасность настораживают европейцев. Но не стоит прогнозировать кризис во взаимоотношениях Европы и США. Слова для избирателя — это одно, а реальные дела, завязанные на интересы корпораций — совсем другое», — пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон на национальном съезде Республиканской партии в городе Милуоки заявил, что сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили кандидатом на пост вице-президента США. Кандидатуру Вэнса поддержала большая часть делегатов. Вэнсу 39 лет. Ранее он служил в Корпусе морской пехоты США, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат, трое детей.

Вэнс выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. Предлагал Белому дому усилить работу по соперничеству с Китаем, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский через 20 лет.

Один из высокопоставленных чиновников одной из европейских стран заявил газете Politico, что выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии станет «катастрофой для Украины». Издание подчёркивает, что возможная победа Трампа на выборах уже создала панику, а в некоторых случаях и истерику в Европе.

Американский миллиардер Илон Маск поддержал назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Предприниматель назвал это решение удачным, одобрив предложенный экс-президентом Дональдом Трампом выбор.

Вэнс задался вопросом о цели поддержки ВСУ. Он добавил, что при нахождении у власти Дональда Трампа Россия бы не начала спецоперацию на Украине, с этим согласны все, в том числе многие сенаторы-демократы.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил что Вэнс находится под сильным политическим влиянием Трампа.