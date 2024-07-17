Воронеж, 17 июля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провёл выездное совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил (ВС) РФ контрактниками. Об этом 17 июля он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками», — написал он.

На полигоне также Медведев ознакомился с бытом военнослужащих, их подготовкой. Кроме того, он вручил ряду военных награды, а также возложил цветы к монументу в честь павших защитников.

Как передавало ИА Регнум, во время совещания 4 июля с министром обороны России Андреем Белоусовым, Медведев сообщил, что порядка 190 тысяч граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года. По его словам, среднесуточный темп набора в объединённую группу войск составляет около тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.