Москва, 17 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Блогера, подозреваемого в оскорблении чувств верующих, доставили в следственное подразделение управления СК по Москве, сообщила 17 июля пресс-служба Следственного комитета.

Кадр из видео

Подозреваемый в ходе допроса заявил, что раскаивается в содеянном, сказано в сообщении в Telegram-канале СК.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту проживания фигуранта произведен обыск», — отметила пресс-служба СК.

У подозреваемого был изъят телефон и некоторые другие предметы. Его также проверят на причастность к совершению иных преступлений, в том числе в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в соцсетях было распространено видео, на котором мужчина надругается над нагрудным крестом — плюет в него, топчет и нецензурно выражается, а также высказывает оскорбления в адрес христиан.

Автор видео — уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который в настоящее время живёт в Москве и работает охранником, сообщали СМИ. Позже Ярмагомедов записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Следственный комитет 17 июля проинформировал о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. Подозреваемый был оперативно установлен и задержан, отмечалось в сообщении.