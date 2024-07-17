Москва, 17 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут ограничить круг дарящих виртуальные подарки или полностью отказаться от их получения, сообщили представители соцсети.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Они рассказали, что обновление в ОК позволит уменьшить количество запросов на нежелательное для части пользователей общение, тем самым улучшив взаимодействие между ними. Благодаря появлению новой функции каждый сможет выбрать, от кого он хочет или не хочет получать виртуальные подарки. Также можно будет поставить полный запрет на их получение абсолютно от всех пользователей. При включении такой функции у других людей будет появляться уведомление: «Этому пользователю нельзя отправить подарок».

Благодаря новому обновлению пользователи социальной сети смогут настроить комфортный для них режим использования сервиса.

Директор по продукту ОК Александр Москвичёв отметил, что массовые рассылки подарков раздражали многих пользователей, что останавливало людей от частого посещения сети. Он уточнил, что благодаря введению этой функции пользователи стали проводить в ней больше времени.

Сервис виртуальных подарков является одним из самых массовых в «Одноклассниках». На нём можно обмениваться подарками как бесплатно, так и за внутреннюю валюту, установленную в социальной сети. Если пользователь принимает подарок, то он отображается рядом с его фотографией и в ленте самого аккаунта.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пользователи социальной сети получили доступ к произведениям русских писателей-классиков в новом формате. В честь Всемирного дня книги был запущен онлайн-проект #ЛитературныйДневник. В ходе него авторы, издательства и библиотеки публиковали новеллы в формате моментов в «Одноклассниках».