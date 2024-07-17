Лондон, 17 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Дональда Трамп в случае победы на выборах президента США может начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным об украинском конфликте, и такое развитие событий оставит Евросоюз «в дураках», заявил 17 июля британский эксперт Александр Меркурис.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Дональд Трамп

Руководители стран ЕС продолжают отказываться от любых попыток решить проблему дипломатическим путём, их отказ от поиска компромиссов, возможно, вызван нежеланием услышать от своих сограждан вопрос, зачем вообще ЕС был втянут в этот конфликт, сказал Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Есть большая вероятность, что Дональд Трамп захочет закончить конфликт на Украине и пойдёт на переговоры с Россией. Когда Трамп обратится к Путину, и они договорятся о мире на Украине, Евросоюз останется в дураках, будет выглядеть очень глупо», — сказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Европарламента на заседании 17 июля поддержали инициативу конфискации замороженных на территории ЕС суверенных активов России. В той же резолюции содержится призыв к новым санкциям против России, даются обещания дальнейшей военной и финансовой поддержки киевского режима и осуждаются действия премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана, ранее посетившего Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для организации переговоров по урегулированию конфликта. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Трамп ранее заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать завершению украинского конфликта за 24 часа. Помощники и единомышленники экс-президента, в том числе предложенный им на пост вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс, неоднократно говорили о необходимости прекратить финансирование киевского режима из бюджета США. 17 июня Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным и отметил, что не допустил бы начала конфликта на Украине, если бы продолжал занимать должность руководителя государства.