Москва, 17 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после загрязнения реки Чертановки на юге Москвы, вода в ней окрасилась в ярко-зелёный цвет, сообщает Telegram-канал ведомства.

Прокуратура г. Москвы

По данным прокуратуры, специалисты Мосводостока взяли пробы воды из реки Чертановки, чтобы установить источник загрязнения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Он добавил, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

По словам российского лидера, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент отмечал, что вопросы экологии имеют огромное значение для экономики страны и россиян. Так, на реализацию нацпроекта «Экология» в 2023 году выделили 280 млрд рублей.