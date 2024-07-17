Белгород, 17 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Белгороде открыли первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации, сообщила 17 июля пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Официальный канал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции

Площадь центра составляет 700 кв. м., он оснащён современным оборудованием для диагностики и протезирования, а также реабилитационными системами с искусственным интеллектом, сказано в сообщении в Telegram-канале фонда.

«Мы как прифронтовой регион понимаем, насколько сейчас это востребовано. Нам необходим комплексный центр с современным производством в области технологий ортопедии, куда человек приходит с большой проблемой, а выходит уже полностью готовым к полноценной жизни», — заявил в своём выступлении на церемонии открытия губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Реабилитацию в новом центре смогут проходить 500 человек в год, это право получат жители не только Белгородской области, но и соседних регионов. Аналогичные центры при поддержке «Защитников Отечества» и производителя медицинской продукции и реабилитационной индустрии «ЦИТО» будут открываться и в других регионах России, сообщил заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин. До конца года новые центры появятся в Петербурге, Ленинградской и Омской областях.

Как передавало ИА Регнум, в феврале правительство РФ выделило фонду «Защитники Отечества» 18 млрд рублей. Средства направят на содействие участникам СВО и их семьям в решении жизненных ситуаций. Грант должен быть использован на приобретение медицинских изделий и средств реабилитации в пользу ветеранов СВО, а также восстановление их документов и прохождение профессиональной переподготовки.

В марте президент России Владимир Путин подписал ряд поручений, касающихся новых форм поддержки участников СВО. В частности, поручения касались обеспечения реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В апреле правительство расширило возможности фонда «Защитники Отечества». Теперь ветераны СВО смогут получить доплату от фонда за технические средства реабилитации, которые они приобрели по электронному сертификату.