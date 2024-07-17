Москва, 17 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Заявление МИД России о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский получил право свободно наносить удары по территории России, может означать, что США стали стороной конфликта. Такое мнение 17 июля корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Christian Charisius/Global Look Press

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в Вашингтоне мечтают нанести Москве «стратегическое поражение», пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев.

«Киевский режим, чувствуя своё неминуемое поражение, надеется, что удары по территории России смогут остановить продвижение российских войск и заставят Россию принять условия Киева. США и раньше не запрещали такие удары, о чём свидетельствуют атаки на российские регионы с использованием американских ракет и беспилотников. МИД России раскрыл информацию о том, что Зеленский получил карт-бланш на атаки по территории России. Это означает, что США фактически стали стороной конфликта», — отметил военный политолог.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России успешно противостоят атакам со стороны киевского режима, постоянно совершенствуя свою систему противовоздушной обороны. Заявление МИД можно рассматривать как предупреждение для общества и всех сил безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что США грезят иллюзиями собственного превосходства и планируют «отсидеться в безопасности за океаном». Риски подобного самообмана непредсказуемы не только для США, но и для всего мира, предупредил дипломат.

По его словам, нет сомнений в том, что ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими специалистами. Именно они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. Этот теракт не останется без ответа. Безусловным приоритетом остаётся безопасность российского Крыма и его жителей, заверил дипломат.

В июне США одобрили Украине «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь шла о прилегающих к Харьковской области районах. При этом оставался в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Еженедельник Defense News сообщил, что несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовали снять ограничения на удары Украины по территории России.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что применение американского вооружения для ударов по России повлечёт жёсткую реакцию со стороны РФ. Провокация войны для Вашингтона — привычный шаг для захвата чужих территорий и природных ресурсов, подчеркнула она.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию и предупреждает США, Великобританию и подконтрольный им Киев, что они играют с огнём.