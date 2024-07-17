Москва, 17 июля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали газорегуляторный пункт «Большой Почтовый» в Центральном административном округе Москвы, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ведомости/ТАСС

Сообщается, что крупный газорегуляторный пункт обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов районов Басманный и Сокольники.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Как отметил заммэра, специалисты АО «Мосгаз» установили современный пункт российского производства. Он отличается высокой степенью надёжности и пониженным уровнем шума. Данные пункты соответствуют всем требованиям безопасности. При этом все работы выполнялись без отключения потребителей от газоснабжения, подчеркнул Бирюков.

По его словам, все газорегуляторные пункты оборудуются запорными устройствами, их работу регулярно контролируют специалисты центральной диспетчерской, которая позволяет управлять газовым хозяйством Москвы в режиме реального времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве модернизировали уже десять из 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, комплексная программа реконструкции продолжается с 2018 года.