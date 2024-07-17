Москва, 17 июля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Сильный дождь с грозой ожидается в Москве в ночь на четверг, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Известия/Эдуард Корниенко

«Экстренное предупреждение. В период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза», — говорится в сообщении ведомства.

В период непогоды МЧС рекомендует снизить скорость движения автомобиля и избегать внезапных маневров на дороге, также спасатели рекомендовали парковать транспорт вдали от деревьев и шатких конструкций. Также не стоит укрываться под такими объектами от дождя и грозы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в ночь на 18 июля опустится в столице до 18-20 градусов. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами сильный дождь и грозу. Днём температура поднимется до 26-28 градусов, а порывы ветра достигнут 15 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в столице пойдёт на спад в конце недели. Жаркая погода в Москве сохранится до 18 июля, но уже в этот день её ждёт «революционное изменение».

Ещё раньше Вильфанд отмечал, что в России нынешним летом ещё стоит ожидать периоды жаркой погоды. Так, по его словам, наиболее жарко в стране бывает в конце июля и начале августа.