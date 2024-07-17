Москва, 17 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Росгвардия предложила предоставить высокопоставленным сотрудникам Центробанка право ношения боевого стрелкового оружия — служебных пистолетов или пистолетов-пулемётов.

Petrov Sergey/Global Look Press

Соответствующий проект постановления правительства был опубликован 17 июля на официальном портале правовых актов.

Право ношения боевого оружия предлагается предоставить заместителям председателя Центробанка, их советникам, управляющим отделениями ЦБ, их заместителям, директорам департаментов Центробанка и их заместителям.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом оружия в России. Закон установил дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия.

Новые нормы запретили выдачу лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, в отношении которых уполномоченные правоохранительные органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе. В отношении кандидатов на приобретение оружия была введена обязательность проведения проверки о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан. На основании представленных результатов проверки органами Росгвардии выносится заключение.

В июне правительство России поддержало законопроект, который позволяет направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону специальной военной операции по упрощённой процедуре. Согласно действующему законодательству, конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению.