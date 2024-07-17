Киев, 17 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил в своём Telegram-канале информацию о возвращении из российского плена 95 украинских военных.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Он уточнил, что из плена вернулись бойцы Вооружённых сил Украины, национальной гвардии, а также пограничники. Также Зеленский выразил благодарность Объединённым Арабским Эмиратам, которые выступили посредниками при обмене.

Ранее Минобороны России информировало, что Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «95 на 95». Также российское военное ведомство показало видео с военными, освобождёнными из украинского плена. На видео — синие автобусы с участниками спецоперации, которые возвращаются домой. Движущуюся колонну сопровождают автомобили со спецсигналами.

За день до этого аппарат уполномоченного по правам человека в России призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовать ускорению обменов российскими и украинскими военнопленными.

В мае российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева, выставляющего всё новые надуманные условия. Также она уточняла, что между Россией и Украиной состоялось уже более 40 обменов военнопленными.