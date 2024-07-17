Москва, 17 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты российских пользователей под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

AREF TAHERKENAREH/DPA/GLOBALLOOKPRESS

«Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего «тапальщики» лишаются доступа к аккаунту», — указано в публикации.

Ранее опубликованные аналитические данные показали, что более 70% фишинговых ссылок в интернете на данный момент приходится на поддельные сайты сервисов инвестиций и известных брендов или компаний. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых голосований и розыгрышей призов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве мужчина потерял три миллиона рублей, решив заработать на инвестициях в мем-криптовалюту. Пострадавший рассказал, что в декабре в одном из мессенджеров с ним связался незнакомец и предложил вложить средства в новый проект по покупке криптовалюты мемекоин — монет, созданных на основе интернет-мемов. Позже во время проверки кошелька он обнаружил, что вся внесённая им сумма обнулилась.