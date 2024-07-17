Москва, 17 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 июля осмотрел новый корпус школы 338 в районе Коммунарка, учреждение уже полностью готово принять школьников 1 сентября.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Поздравляю с новой школой! Коммунарка стала уже большим районом, около 160 тысяч жителей. Настоящий московский район», — сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что на данный момент Коммунарка является одним из самых дефицитных районов с точки зрения социальной инфраструктуры. Именно поэтому важно своевременно отстраивать детские сады и школы.

Сергей Собянин также сообщил, что в 2024 году в районе Коммунарка введут девять образовательных учреждений, три уже построены. Также в 2026 году планируется ввести ещё порядка 20 образовательных учреждений.

«Так что мы закроем эту проблему, и дети будут учиться в нормальных условиях максимально близко к дому. С вводом этой школы, я думаю, уже будет значительно лучше ситуация», — заключил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов. По его словам, одна из новых школ откроется в ТиНАО, которую очень ждали жители ЖК «Алхимово» и других окрестных населённых пунктов. Её построили по городской программе создания мест приложения труда. На прилегающей территории будут обустроены спортивные площадки с полосой препятствий и всесезонной беговой дорожкой, а также зоны для отдыха, подчеркнул мэр.

Как передавало ИА Регнум, всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий.