Брюссель, 17 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента на заседании 17 июля поддержали инициативу конфискации замороженных на территории ЕС суверенных активов России.

Сергей Корсун ИА Регнум

В резолюции, в которой содержится данный призыв, заявляется о готовности ЕС продолжать поддерживать киевский режим.

«Европарламент призывает Евросоюз ввести надёжный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в ЕС», — сказано в документе.

Также в резолюции содержится призыв к новым санкциям против России, даются обещания о дальнейшей военной и финансовой поддержки киевского режима и осуждаются действия премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана, ранее посетившего Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для организации переговоров по урегулированию конфликта.

Франция Европарламента, частью которой является партия Орбана, вносила на рассмотрение альтернативную резолюцию с призывом к переговорам для урегулирования украинского конфликта, однако этот проект был отклонён.

Резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер для властей ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие Западом замороженных российских активов будет незаконным, и это решение Москва оспорит в судах. Песков также предупредил, что конфискация указанных средств подорвёт основы мировой экономической системы.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя. В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, отмечал министр финансов Антон Силуанов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала посягательство Запада на замороженные российские средства элементом гибридной войны против Москвы. Она добавила, что такие действия являются воровством. В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских активов может быть расценено как агрессия.