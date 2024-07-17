Москва, 17 июля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Жители столицы выбрали самые яркие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре», победителей определили в трёх номинациях, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

ag. mos.ru Победитель в номинации «Мой питомец»

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие более 137 тысяч человек. Именно они и определили по три победителя в каждой из номинаций: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето».

В течение июня жители столицы делали яркие снимки города на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в одежде с символикой «Активного гражданина» или «Миллиона призов». По итогам первого этапа участники конкурса прислали более 400 фотографий. Из них 95 фото прошли модерацию и попали в общий альбом.

За первое место победители конкурса получат по 15 тысяч городских баллов, за второе — 10 тысяч, за третье — пять тысяч баллов. Поощрят и авторов, чьи фото прошли модерацию, им начислят по 300 баллов, которые можно будет обменять на сайте «Миллион призов» на сувениры городских электронных проектов, скидки и промокоды на товары и услуги, билеты в московские театры и не только.

На данный момент продолжается второй этап летней фотоакции. Свои снимки в рамках трёх номинаций можно загрузить в форму до 28 июля. Лучшие из них попадут на этап голосования, которое состоится в августе.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. На протяжении 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки, включая бульвары, скверы, парки, набережные и не только.