Москва, 17 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Назначение бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Патрика Тёрнера главным представителем альянса на Украине говорит о том, что украинский конфликт будет затягиваться. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

NOUSHAD THEKKAYIL/ЕРА/ТАСС Патрик Тернер

Тёрнер приступит к выполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года.

Денисов отметил, что Тёрнер почти 40 лет работает в сферах, связанных с обороной и безопасностью. Он гражданин Великобритании, начал карьеру в этой стране, работал в НАТО, а затем возвращался обратно. Он известен как специалист по стратегическому планированию. В контексте спецоперации это ключевой момент, подчеркнул политолог.

«Назначение Тёрнера говорит о том, что руководство НАТО считает необходимым разработать долгосрочную стратегию для Украины, направленную на дальнейшее противостояние с Россией. Это будет его основной задачей на новом посту. Следовательно, конфликт будет затягиваться и продолжаться», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе НАТО сообщили, что ранее Тёрнер служил замгенсека Североатлантического альянса по операциям, военной политике и планированию, а также занимал ряд государственных постов в Великобритании. В релизе уточняется, что Тёрнер станет главной фигурой во взаимодействии НАТО с властями в Киеве, будет координировать усилия НАТО по Украине и предоставлять альянсу оценки и советы по ситуации на Украине.

Тёрнер занимал один из ключевых военно-политических постов в НАТО в 2018–2022 годах. 15 августа 2021 года талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогли взять под контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны. Последние две недели того месяца шла массовая эвакуация граждан европейских стран и афганцев, сотрудничавших с ними. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули Афганистан, что положило конец почти 20-летнему военному присутствию США.