Москва, 17 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Дагестанского блогера, который глумился над православным крестом в ходе онлайн-трансляции, нужно строго наказать по закону. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Исмаил Бердиев

По его словам, в данном случае нельзя ограничиваться общественным порицанием или осуждением со стороны общины.

«Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — приводит слова муфтия «Газета.Ru».

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил в Telegram-канале, что действия блогера глубоко оскорбительны и преступны, правоохранительные органы должны отреагировать на них. Представитель РПЦ добавил, что рассчитывает на однозначную реакцию мусульманской общины.

Как сообщало ИА Регнум, блогер с ником Хавьер растоптал и оплевал православный крест, а также нецензурно обругал всех христиан 12 июля во время стрима, запущенного на одной из популярных площадок. Выяснилось, что трансляцию вёл уроженец Табасаранского района Дагестана Хавиер Ярмагомедов, работающий охранником в Москве. Позже Ярмагомедов записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, стример задержан. В ведомстве пояснили, что блогер совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств.