Москва, 17 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Комплекс градостроительной политики и строительства представит столице мультимедийную экспозицию в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Экспозиция «Город будущего» откроется в московском парке «Зарядье».

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы

«На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» жителям и гостям столицы предложат посмотреть, какие знаковые объекты появятся в городе и как он преобразится в течение ближайших лет», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что экспозиция займет практически всё подземное пространство концертного зала парка «Зарядье».

Также гости смогут увидеть уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные. Посетители экспозиции смогут в игровой форме построить город в интерактивном макете Москвы, «поселить» себя в многоэтажный дом и выгрузить фотографию через нейросеть, а также принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле и увидеть уникальную технику, которая сегодня применяется на строительных площадках столицы.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября и представит горожанам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах её жизни.