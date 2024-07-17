Будапешт, 17 июля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) ответил на обвинения в домогательствах, которые выдвинул бывший келейник Георгий Сузуки, назвав их попыткой «состричь деньги».

Софья Сандурская/ТАСС Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион

Ранее в СМИ появилась информация, что митрополит якобы приставал к 21-летнему Сузуки, который служившего у него келейником. Также были опубликованы несколько аудиозаписей их приватных бесед.

Иларион рассказал РБК, что с Сузуки он познакомился по переписке, когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В частности, после назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал, что хочет приехать и стать его келейником (помощником), священнослужитель согласился. Однако в начале января 2024 года Сузуки неожиданно уехал. Перед этим он жаловался на здоровье и отлучался, объясняя это необходимостью проведения анализов. Также юноша просил у него денег, объясняя это тяжёлым положением семьи.

После его отъезда выяснилось, что келейник вёл скрытые записи в его доме в течение нескольких месяцев. После отъезда мать келейника Вероника Сузуки стала шантажировала митрополита аудиозаписями и требовала заплатить 384 тыс. евро за их уничтожение.

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», — сказал он.

Иларион заявил о готовности ответить на обвинения в суде и оспорить подлинность выложенных в сеть материалов.

Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на венгерскую полицию, что Георгий Сузуки находится в международном розыске в связи с совершённой им в Венгерской епархии кражей в крупном размере. В частности, в отношении него ведётся следствие не только по факту совершения кражи, но и в связи с использованием поддельного документа, получением несанкционированного доступа к личным данным, незаконным распространением личных данных, а также хранением детской порнографии. В отношении его матери ведётся расследование по факту вымогательства.