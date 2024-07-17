Москва, 17 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Бывшего командира одной из частей спецопераций вооружённых сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, который в 2022 году пытался угнать российский самолёт, выпустили под залог, передаёт телеканал «Общественное».

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«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

16 июля «Газета.Ru» сообщила, что бывший президент Украины Пётр Порошенко внёс залог в размере девяти млн гривен за Романа Червинского. Порошенко назвал обращение с экс-командиром ВСУ жестоким и поддержал решение суда изменить меру пресечения и разрешить обвиняемому выйти на свободу.

Ранее ИА Регнум передавало, что Червинский не сможет внести залог для своего освобождения в размере девяти миллионов гривен. По его словам, в понедельник, 15 июля, апелляционный суд города Кропивницкого согласился отпустить экс-командира под залог, который ему необходимо внести до 4 августа.

24 апреля 2023 года Червинского задержали по делу о провальной вербовке пилотов РФ. Военный попытался провести операцию по завладению самолётом ВКС РФ при помощи вербовки российского военного, не согласовав это решение с вышестоящим руководством. Однако произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, благодаря которой российские военные успели нанести удар по объекту. Из-за этого операция провалилась, а в результате обстрела взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения.