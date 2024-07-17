Москва, 17 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Конкурсы на право заключить концессионные соглашения с Москвой для строительства трёх дорог объявлены на единой электронной торговой площадке, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Мы активно привлекаем инвесторов к созданию современной городской инфраструктуры в соответствии с поручением Сергея Собянина. В рамках крупнейшего концессионного соглашения Москвы был построен и запущен в сентябре 2023 года северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона»,— приводятся в сообщении слова заммэра.

Он уточнил, что с учётом положительного эффекта от реализации такого проекта для Москвы и её жителей, город планирует заключить концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию трёх магистралей. Это позволит сделать поездки более быстрыми и комфортными, разгрузить другие дороги, добавил заммэра.

По словам Ликсутова, первая магистраль пройдёт от улицы Свободы до Живописной улицы. Вторая соединит Ленинградское шоссе с 3-й Магистральной улицей. Третья — улицу Трофимова и Севастопольский проспект. Общая стоимость строительства этих дорог составит около 236 миллиардов рублей, подчеркнул он.

На сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что с 2014 года столица заключила с инвесторами семь концессий и одно соглашение о государственно-частном партнёрстве в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гостиничного обслуживания. Общий объём инвестиций по ним превысит 124,5 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, в Москве появятся три новые платные дороги по концессионным соглашениям. Одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая — соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Третья — свяжет бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК.