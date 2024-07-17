Москва, 17 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В шести столичных скейт-парках проходят бесплатные тренировки в рамках «Московских сезонов». Площадки посетили уже более 21 тыс. человек, из них около пяти тыс. попробовали обучиться катанию и трюкам под руководством опытных спортсменов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Так, дети от шести лет изучают в скейт-парках теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. А люди более старшего возраста, а также желающие продвинуться дальше под руководством тренеров учатся делать трюки.

В этом году такие занятия проходят два раза в неделю в течение шести дней. Тренировки продлятся до осени.

Школы открыты во всех городских скейт-парках на фестивальных площадках на улице Митинской (метро «Митино»), в сквере на улице Хачатуряна (метро «Отрадное»), на улице Городецкой (метро «Новокосино»), на Святоозёрской улице (метро «Улица Дмитриевского»), на улице Профсоюзной (метро «Новые Черёмушки»), на улице Адмирала Руднева (метро «Улица Горчакова»).

Все желающие перед участием в тренировке должны пройти предварительную регистрацию. Необходимые инвентарь и снаряжение можно взять на месте напрокат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о ходе строительства спортивных объектов в Москве. По словам мэра, с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов — как крупных профессиональных сооружений, так и физкультурно-оздоровительных комплексов районного значения для развития массового спорта.

А с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов, в том числе уникальный Дворец тенниса на территории «Лужников» и спорткомплекс на улице Раменки.