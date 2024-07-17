Севастополь, 17 июля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Севастополе прошёл благотворительный аукцион «Искусство во имя мира».

Организаторы благотворительного аукциона «Искусство во имя мира»

В ходе выставки художники Севастополя представили более 100 картин, которые выполнены в разнообразных техниках. После итогов аукциона совместно с Севастопольским штабом КСВО будет закуплена и передана гуманитарная помощь.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Севастополе Виктория Тупчаненко подчеркнула, что участие в аукционе является вкладом каждого в общую победу страны. Она также выделила среди работ картину художника Сергея Брелова «Молитва», которая не оставила равнодушными многих посетителей. Работа была написана им в госпитале.

«Благотворительный аукцион направлен на поддержку севастопольских художников и помощь тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения вдали от дома», — отметила одна из организаторов аукциона Александра Колесникова.

Она надеется, что это мероприятие поддержит художников из Севастополя, поможет сохранить и развить культурное наследие, а также окажет помощь тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения вдали от дома.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в День воинской славы в России стартовала акция «Служу Отечеству». В ней приняли участие более четырёх тысяч человек. В ходе мероприятия перед аудиторией выступили около 100 лекторов. В их числе были военные корреспонденты, полковник инженерных войск Герой России Рустам Сайфуллин и ветераны специальной военной операции (СВО).

Ранее в рамках общероссийской акции «Мывместе» движение детей и молодёжи запустило проект «Герой моей страны», который поддерживает участников специальной военной операции (СВО). В ходе него каждый ребёнок может написать стихотворение или песню о любви к Родине, патриотизме и подвигах военных России.